Американское издание обвинило Украину в смешении политики и юстиции

Издание отметило, что начало расследованию об импичменте Трампа положило именно досье на сына бывшего вице-президента США, Хантера Байдена, которое составил Кулик.

NYT отметила, что прокурор трижды проходил обвиняемым в делах о коррупции и возбуждении уголовных дел из политических мотивов. Однако Кулик до сих пор остался главой департамента Генеральной прокуратуры Украины.

Газета указал, что деятельность Кулика говорит об использовании на Украине расследования в качестве политического оружия. Отдельно отметили, что эта же тактика использовалась для влияния на политику в США.