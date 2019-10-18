Американское издание обвинило Украину в смешении политики и юстиции
Американская газета The New York Times опубликовала материал об украинском прокуроре Константине Кулике. Издание отметило его роль в скандале вокруг Дональда Трампа, сообщила «Газета.ru».
Издание отметило, что начало расследованию об импичменте Трампа положило именно досье на сына бывшего вице-президента США, Хантера Байдена, которое составил Кулик.
NYT отметила, что прокурор трижды проходил обвиняемым в делах о коррупции и возбуждении уголовных дел из политических мотивов. Однако Кулик до сих пор остался главой департамента Генеральной прокуратуры Украины.
Газета указал, что деятельность Кулика говорит об использовании на Украине расследования в качестве политического оружия. Отдельно отметили, что эта же тактика использовалась для влияния на политику в США.