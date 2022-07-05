Американское агентство USAID начнет подготовку школьных учителей в Грузии

Американское агентство по международному развитию (USAID) займется подготовкой грузинских учителей для повышения качества образования в школах. Об этом написал RT со ссылкой на данный проект.

«Цель данной программы — повысить качество и равенство системы базового образования в Грузии», — говорится в документе.

Агентство предполагает, что новая программа должна улучшить уровень обучения самих педагогов, а также решить основные проблемы системы образования в Грузии.

В документе также говорится, что во время обучения будут затронуты гендерные вопросы, в том числе работа «со стереотипами и практиками, распространенными в образовательной системе Грузии».