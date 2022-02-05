Американское агентство Bloomberg по ошибке опубликовало новость о вторжении России на Украину

Американское агентство Bloomberg на своем сайте опубликовало новость о якобы военном вторжении России на Украину, но потом удалило материал и признало ошибку.

— Мы держим в запасе заголовки по многим сценариям и материал «Россия вторглась на Украину» опубликовали по ошибке. Мы глубоко сожалеем об этом, — говорится в сообщении Bloomberg.

Агентство также отметило, что руководство занято установлением причин ошибочной публикации.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге сообщил, что у США есть данные о возможной фабрикации Россией видеороликов, которые докажут нападение украинских войск.

По мнению дипломата, это станет основанием для вторжения России на Украину.

Посольство РФ в США не удивили заявления Кирби. Дипмиссия в своем заявлении сообщила, что американская сторона сама ранее осуществляла военные интервенции по всему миру при помощи подлогов.

Ранее Bloomberg сообщало, что до конца текущей недели Белый дом согласует новые санкции, направленные против России.