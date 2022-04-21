Американский венный аналитик Скотт Риттер предположил, что журналиста из Чили Гонзало Лиру похитили, а затем убили украинские националисты. Западные страны на это никак не отреагировали.

Риттер напомнил в своем Telegram-канале, что Лира жил в Харькове и публиковал материалы с критикой украинского правительства.

«Когда появились сообщения о том, что [его] похитили, пытали и убили члены подразделения „Кракен“, входящие в состав батальона „Азов“*, Запад молчит. <…> Хранить молчание в убийстве Гонзало Лиры — значит быть соучастником его смерти и смерти всех журналистов, которые добиваются правды», — заявил американский аналитик.

Критическое мышление, добавил Риттер, не должно служить поводом для смертного приговора. Он не исключил, что для Гонзало Лиры, скорее всего, «так и было».

Чилийский режиссер и журналист Гонзало Лира пропал в Харькове. Он выступал против киевского режима и поддержки украинского национализма с Запада, а также разоблачал информацию зарубежных СМИ о якобы преступлениях российской стороны.

Незадолго до пропажи журналист сообщал о преследованиях СБУ. Лира предупредил, что если не выйдет на связь на протяжении 12 часов, то его именем можно пополнить список похищенных или убитых политических и общественных деятелей, журналистов и блогеров, несогласных с киевской властью.

*Нацбатальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.