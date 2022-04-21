Американский аналитик: чилийского журналиста Лиру на Украине могли убить националисты
Военный аналитик Риттер допустил гибель журналиста Лиры от рук националистов на Украине
Американский венный аналитик Скотт Риттер предположил, что журналиста из Чили Гонзало Лиру похитили, а затем убили украинские националисты. Западные страны на это никак не отреагировали.
Риттер напомнил в своем Telegram-канале, что Лира жил в Харькове и публиковал материалы с критикой украинского правительства.
«Когда появились сообщения о том, что [его] похитили, пытали и убили члены подразделения „Кракен“, входящие в состав батальона „Азов“*, Запад молчит. <…> Хранить молчание в убийстве Гонзало Лиры — значит быть соучастником его смерти и смерти всех журналистов, которые добиваются правды», — заявил американский аналитик.
Критическое мышление, добавил Риттер, не должно служить поводом для смертного приговора. Он не исключил, что для Гонзало Лиры, скорее всего, «так и было».
Чилийский режиссер и журналист Гонзало Лира пропал в Харькове. Он выступал против киевского режима и поддержки украинского национализма с Запада, а также разоблачал информацию зарубежных СМИ о якобы преступлениях российской стороны.
Незадолго до пропажи журналист сообщал о преследованиях СБУ. Лира предупредил, что если не выйдет на связь на протяжении 12 часов, то его именем можно пополнить список похищенных или убитых политических и общественных деятелей, журналистов и блогеров, несогласных с киевской властью.
*Нацбатальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.