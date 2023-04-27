27 апреля 2023, 13:39
Американским журналистам в России подготовили сюрприз
Представитель МИД Захарова воздержалась от комментариев об ответных мерах журналистам США
Ответные меры России на отказ США в визах для журналистов станут для них сюрпризом, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова. Детали она раскрывать отказалась, сообщил ТАСС.
«Не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз», — сказала Захарова.
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Дипломат предупредила, что Россия не оставит решение США без ответа. Она обвинила американцев в злоупотреблении положением, визовых махинациях и разыгрывании спектакля.
Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал учесть непорядочное поведение американской стороны, а его заместитель Сергей Рябков объявил, что Россия выступит с демаршем.
Журналисты не получили визы в США, не смогли поехать на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк и другие мероприятия. В Белом доме назвали их органом пропаганды и заявили, что защитили своим отказом свободу прессы.
Журналистика
Мария Захарова
МИД РФ
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