Мир 06 июля 2023, 02:30 Американским военным захотели разрешить употреблять марихуану Конгрессмены США захотели отменить тест на марихуану для военных РИА «Новости»

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Законодательные инициативы об отмене обязательного тестирования на марихуану при зачислении в некоторые подразделения армии внесли в Конгресс США. Также это касается разрешения на ее хранение и употребление, написало РИА «Новости».

«Министр и военный департамент могут не требовать от лица подтверждать тест на марихуану в качестве условия для зачисления этого лица в члены или назначения в качестве офицера вооруженных сил», — сказано в тексте одной из инициатив.

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Уточняется, что речь идет о запрете тестирования на марихуану для «зачисления или назначения в отдельные вооруженные силы», но их виды не приводятся.

Еще одна поправка содержит пункт о том, что министр обороны не может запрещать служащим «хранить, использовать или употреблять продукт, содержащий марихуану или любой ингредиент, получаемый из марихуаны».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду легализовать лекарства на основе марихуаны. Причем, производить такие препараты, по мнению главы государства, надо на территории Украины, чтобы у жителей к ним был доступ.