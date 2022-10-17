Американским телезрителям случайно включили обращение Зеленского вместо звуков черной дыры | 360°

Мир 17 октября 2022, 18:04 Американским телезрителям случайно включили обращение Зеленского вместо звуков черной дыры Американцам показали обращение лидера Украины Зеленского вместо звуков черной дыры YouTube

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Зрителям новостей на американском канале Local4News вместо «ужасающих звуков черной дыры» включили обращение украинского президента Владимира Зеленского. Ведущих рассмешило это недоразумение. Видео с соответствующим фрагментом новостей распространилось в Сети.

«НАСА распространяет звук черной дыры. Возникла шумиха в социальных сетях. Давайте послушаем», — предложили ведущие, и в этот момент на экране появился Зеленский.

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После его приветствия они осознали, что произошла ошибка, принялись смеяться и шутить по этому поводу.

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Пользователи Сети тоже развеселились — некоторые заметили, что «случайности не случайны», это, возможно, «не ляп, а стеб», и шутливо возмутились, что Зеленский «уже до черных дыр добрался». Другие напомнили, что черная дыра «засасывает в себя все и не испускает свет», видимо, тоже проводя параллели с украинским президентом. А для кого-то забавная история стала поводом вспомнить о «черной дыре в американском бюджете».