Американским телезрителям случайно включили обращение Зеленского вместо звуков черной дыры | 360°

17 октября 2022, 18:04
Американским телезрителям случайно включили обращение Зеленского вместо звуков черной дыры
Американцам показали обращение лидера Украины Зеленского вместо звуков черной дыры
Зрителям новостей на американском канале Local4News вместо «ужасающих звуков черной дыры» включили обращение украинского президента Владимира Зеленского. Ведущих рассмешило это недоразумение. Видео с соответствующим фрагментом новостей распространилось в Сети.
«НАСА распространяет звук черной дыры. Возникла шумиха в социальных сетях. Давайте послушаем», — предложили ведущие, и в этот момент на экране появился Зеленский.
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После его приветствия они осознали, что произошла ошибка, принялись смеяться и шутить по этому поводу.
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Пользователи Сети тоже развеселились — некоторые заметили, что «случайности не случайны», это, возможно, «не ляп, а стеб», и шутливо возмутились, что Зеленский «уже до черных дыр добрался». Другие напомнили, что черная дыра «засасывает в себя все и не испускает свет», видимо, тоже проводя параллели с украинским президентом. А для кого-то забавная история стала поводом вспомнить о «черной дыре в американском бюджете».
США
Владимир Зеленский
Телевидение
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