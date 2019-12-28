Американским школьникам разрешат пропускать занятия для участия в протестах

В американском штате Вирджиния со следующего года ученикам разрешат пропускать занятия для участия в общественных мероприятиях, направленных на проявление своей «гражданской активности», в том числе и в протестных акциях. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте автор инициативы и член школьного совета Райан МакЭлвин.

«Я безмерно горд тем, что начиная с 27 января 2020 года государственные школы округа Фэрфакс станут одним из первых школьных округов в стране, которые одобрили разрешенное отсутствие в виду общественных мероприятий», — написал МакЭлвин.

Данные правила также выделят учащимся 7–12 классов один неполный школьный день в году.

«Ученики и их родители/опекуны должны будут заранее заполнить соответствую форму об отсутствии, а также предоставить доказательства участия в организованном событии или мероприятии», — указано документе.

МакЭлвин уточнил, что выступил с этой идеей после того, как заметил рост протестной активности среди школьников. В частности, многие последовали примеру 16-летней школьницы из Швеции Греты Тунберг и начали прогуливать уроки для участия в акциях в поддержку борьбы с изменением климата.