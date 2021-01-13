Американским ковидным гориллам пригрозили уничтожением. Но это незаконно
В начале января две гориллы начали кашлять. Им сделали ПЦР-тест, который дал положительный результат. По предварительной версии, они могли заразиться от сотрудника, который болел коронавирусом бессимптомно, передает РИА «Новости». После стало известно, что заболели уже восемь горилл.
Когда в Дании коронавирусом заразились норки, власти приняли решение их уничтожить, чтобы не допустить распространения вируса. Но российские ученые уверяют, что такого с американскими гориллами не произойдет.
«Безусловно, речи об уничтожении идти не может: это запрещено законодательно сразу с разных сторон, включая и этические моменты», — передает РИА «Новости» слова зоолога, сотрудник Сколковского института науки и технологий Ильи Гомыранова.
По словам международного эксперта по биоразнообразию и члена международного комитета фонда «Будущее для природы» Марии Воронцовой, норок убили, потому что выяснили, что идет «обратное заражение». А с гориллами такого нет. Она также добавила, что этот зоопарк считается одним из лучших в мире и животных там держат в хороших условиях.
В «Ленинградском зоопарке» рассказали, что готовы к подобным ситуациям. Там находится 10 приматов, за ними каждый день наблюдают специалисты. Сотрудники надеются, что их горилл вирус не коснется.