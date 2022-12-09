Мир 09 декабря 2022, 03:04 Американским компаниям предложили оказать помощь Киеву Минэнерго США обратилось к американским компаниям для оказания помощи Украине Pxhere

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Администрация США обратилась к компаниям страны с просьбой оказать помощь Украине в энергетической сфере. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк, его слова привел ТАСС.

Турк выступил на форуме в Вашингтоне. В ходе своей речи он отметил, что «Украине будет нелегко пережить зиму».

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«Мы делаем все возможное, включая работу с [энергетической] отраслью США. Я провел множество консультаций с американскими промышленниками по поводу того, есть ли у них оборудование, которое может быть передано [Киеву]. Мы сейчас находимся в процессе предоставления некоторого оборудования», — сообщил первый замминистра энергетики США.

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В вопросе восстановления украинского энергетического сектора Штаты, по его словам, работают с Европой. Запад получает от Киева перечни необходимого оборудования.

«У нас есть сводные таблицы, в которых буквально сотни и сотни позиций от Украины. Мы получаем от них информацию о том, что им необходимо в первую очередь», — рассказал Турк.

После получения от Киева этой информации Штаты выясняют, где можно найти необходимое оборудование. Турк отметил, что достать его нужно в кратчайшие сроки. Для этого Штаты иногда обращаются к европейским поставщикам, но бывают случаи, когда у них нет необходимого.

«Тогда мы обращаемся к американским компаниям», — объяснил замминистра. Пентагон, как заметил Турк, берет на себя вопрос транспортировки энергетического оборудования.

Военный эксперт Питер Сучиу уверен, что в скором времени страны испытают на себе последствия накачки Украины западным оружием. По его мнению, это произойдет, когда оно начнет появляться на черном рынке.