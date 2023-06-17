Мир 17 июня 2023, 21:34 Американским чиновникам прислали письма с белым порошком Fox News: более 70 писем с белым порошком отправили в администрацию штата Канзас РИА «Новости»

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На адрес чиновников американского штата Канзас прислали письма, в конвертах которых находился белый порошок. Всего пришло свыше 70 писем с неизвестным веществом, сообщил телеканал Fox News.

Конверты стали поступать с пятницы, и их число продолжает расти. Как отметили в местном бюро расследований, сейчас полиция и специалисты химзащиты проверяют, что это за вещество. А также выясняется, кто отправляет письма.

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«В настоящее время сообщений о пострадавших не поступало, но мы просим всех сохранять бдительность при обращении с почтой», — сообщили правоохранительные органы штата.

Ранее конверт с неизвестным веществом прислали в посольство Франции на улице Большая Якиманка в Москве. Прибывшие на место происшествия правоохранители ничего не обнаружили. В дипмиссии Франции не первый паз получали странные посылки. В середине апреля в посольство пришла бандероль с костями животного.