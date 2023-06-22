Мир 22 июня 2023, 03:19 Американским чиновникам пришлось оправдываться за слова Байдена о Си Цзиньпине NBC: слова Байдена о Си Цзиньпине удивили чиновников США Flickr

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Высказывания президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина застигли врасплох высокопоставленных представителей американской администрации. Они пытались объяснить, что его слова не отражают официальной политики Вашингтона, сообщил телеканал NBC News.

«Высокопоставленные представители органов власти США заявили, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден назвал председателя Китая Си Цзиньпина „диктатором“ всего 24 часа спустя после посещения Пекина госсекретарем Энтони Блинкеном», — указано в публикации.

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После заявления Байдена чиновники решили разъяснить, что его слова не являются отражением нового тезиса или смены официальной политики администрации страны. При этом они уверены, что высказывания американского лидера нанесут ущерб прогрессу в отношениях с Пекином, которого достиг Блинкен во время визита в Китай.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина диктатором на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. По его словам, китайский политик мог не знать о местонахождении аэростата, который сбили в феврале в воздушном пространстве США, писал RT.