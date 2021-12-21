Американский журналист рассказал о советском «супертанке»

Во время Великой Отечественной войны советские специалисты создали «супертанк» Т-44. Но технику вскоре заменили другие бронемашины, заявил обозреватель портала 19fortyfive Калеб Ларсон.

Журналист напомнил, что танк Т-44 разработали в 1943 году. Тогда у армии появилась потребность заменить легендарный Т-34 на более мощную технику.

Одним из отличий нового танка стало поперечное размещение двигателя. Такое изменение позволило сэкономить место внутри техники, но при этом конструкция стала более сложной. На Т-44 можно было поставить пушку калибра 85 или даже 122 миллиметра. На предыдущей модели была 76,2-миллиметровая пушка.

Как заявил автор материала, советские власти раскритиковали созданный танк. Руководству не понравилась сложная конструкция Т-44, а также ограниченная теоретическая высота орудия. Новый танк так и не заменил Т-34, так как переподготовка экипажей требовала дополнительных затрат. Еще одной причиной стала модернизация Т-34, при которой танк получил 85-миллиметровую пушку.

Созданный танк стали выпускать только в 1944 году, но всего спустя два года на замену Т-44 пришел Т-54.