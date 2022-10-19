Американский журналист запереживал из-за увеличения популярности авторитаризма в Европе | 360°

Мир 19 октября 2022, 17:09 Американский журналист запереживал из-за увеличения популярности авторитаризма в Европе WP: лидеры демократий все чаще делают выбор в пользу авторитаризма пресс-служба Кремля

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Лидеры европейских стран все чаще склоняются к авторитарному типу правления. Это настораживает США. К такому выводу пришел обозреватель The Washington Post (WP) Марк Фишер.

По его словам, все ярче проявляется тенденция, что крупнейшие из ныне существующих демократий начинают склоняться к крайне правым авторитарным лидерам и открыто их поддерживают. Он предположил, что это связано с нынешних режимов вывести в лидеры ярких людей.

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Также Фишер отметил, что за последнее время человечество столкнулось с рядом серьезных проблем. Он счел этот факт еще одной возможной причиной увеличения популярности авторитаризма.

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По мнению журналиста, подобная тенденция является настораживающей.

Он отметил, что авторитаризм коснулся не только правящих элит. По его словам, подобный стиль управления перенимают и главы крупных корпораций. Также Фишер отметил, что все больше республиканцев в США перенимают риторику «сильного человека».