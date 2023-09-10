Мир 10 сентября 2023, 01:29 Американский журналист заявил о недовольстве Британии в связи с уничтожением танка Challenger 2 Журналист из США Хинкл назвал подрыв Challenger плохой рекламой западных танков Википедия

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Власти Великобритании недовольны уничтожением своих танков Challenger 2, переданных ВСУ. Такое мнение выразил журналист из США Джексон Хинкл в эфире YouTube-канала.

«Не думаю, что Соединенному Королевству понравился тот факт, что Россия вывела из строя эти танки», — сказал он.

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Хинкл отметил, что власти Великобритании не станут поставлять новую технику на замену ликвидированной, потому что отправили киевскому режиму уже 14 машин. Вероятно, вооруженные силы Британии столкнулись с дефицитом таких танков.

По словам журналиста, уничтожение западного вооружения российскими военными — плохая реклама для Challenger, Leopard и другого иностранного оружия, поставляемого на Украину.

Ранее глава Генштаба Британии Патрик Сандерс заявил, что испытал бурные эмоции, когда увидел кадры с ликвидацией Challenger 2 в зоне спецоперации. По его словам, британские бойцы сильно привязаны к своей технике. Как отметил военный обозреватель Вэй Дунсюй, российские силы развеяли миф о непобедимости западных танков.