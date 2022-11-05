Американский журналист заявил, что США должны отобрать у России остров Врангеля | 360°

Мир 05 ноября 2022, 18:13 Американский журналист заявил, что США должны отобрать у России остров Врангеля Журналист WSJ Дэнс: США должны отобрать у РФ остров Врангеля в Северном Ледовитом океане Викимедиа

Читать 360tv в

Соединенным Штатам нужно забрать у России остров Врангеля. Об этом заявил журналист Томас Дэнс в статье для газеты The Wall Street Journal.

Он уверен, что остров принадлежит Штатам. По его словам, Россия с 1924 года удерживает американскую территорию в своих руках.

Реклама

«Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и служащий домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США», — сказал Дэнс.

Реклама

Обозреватель также заверил, что на острове находится военная база России, которая, по его мнению, может нести угрозу для «американского суверенитета».

Остров носит имя российского мореплавателя XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. В 1924 году там пришвартовалась советская канонерская лодка «Красный Октябрь» и подняла над островом красный флаг. Спустя два года там основали первое советское поселение, а суверенитет островной территории закрепили резолюцией правительства Советского Союза.

Ранее американский адмирал Чарльз Ричард заявил, что украинский конфликт является подтверждением того, что военная мощь США угасает.