На протяжении всей своей истории Россия якобы подчиняла своей воле другие государства, написал в колонке для американской газеты The Wall Street Journal обозреватель Кейси Мишель. По его мнению, пришла пора «деколонизировать» РФ.

Журналист согласился со словами главы МИД Сергея Лаврова о том, что Россия никогда не совершала преступлений колониализма — в отличие от западных империй. После этого Мишель добавил, что РФ не вела колониальную политику за морями, зато якобы проводила ее «на суше». В качестве «примера» обозреватель назвал Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана. По его мнению, Россия «колонизировала» Евразию.

«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», — отметил автор статьи.

Американская журналистка Энн Коултер, напротив, заявила, что США не стоит вмешиваться в дела России. Она посоветовала странам Запада прекратить поддержку Украины.