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    11 августа 2022, 22:16

    Американский журналист захотел «деколонизировать» Россию

    Журналист WSJ Мишель призвал «деколонизировать» Россию

    Антон Ишбульдин

    На протяжении всей своей истории Россия якобы подчиняла своей воле другие государства, написал в колонке для американской газеты The Wall Street Journal обозреватель Кейси Мишель. По его мнению, пришла пора «деколонизировать» РФ.

    Американский журналист захотел «деколонизировать» Россию

    Журналист согласился со словами главы МИД Сергея Лаврова о том, что Россия никогда не совершала преступлений колониализма — в отличие от западных империй. После этого Мишель добавил, что РФ не вела колониальную политику за морями, зато якобы проводила ее «на суше». В качестве «примера» обозреватель назвал Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана. По его мнению, Россия «колонизировала» Евразию.

    «Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», — отметил автор статьи.

    Американская журналистка Энн Коултер, напротив, заявила, что США не стоит вмешиваться в дела России. Она посоветовала странам Запада прекратить поддержку Украины.