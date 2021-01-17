Американский журналист восхитился бесстрашием россиян перед пандемией

Драматург Тувия Тененбом отметил, что несмотря на эпидемию, в стране работают торговые центры, кафе и рестораны.

Он рассказал, что на Западе люди проводят дни в страхе перед смертью от ковида. Журналист и сам не знает, какой подход лучше, но добавил, что повседневная жизнь в России выглядит так, будто никакой пандемии нет.

Драматург прибыл в Россию из Германии. В Гамбурге он приобрел необычную маску, которая похожа на часть палестинского головного убора — в Европе многие многие такие носят, чтобы выразить поддержку палестинцам. Но россияне, по его словам, даже не заметили необычное средство защиты.

«Здесь, в отличие от любой европейской страны, где я был, никто не думает о Палестине», — подметил журналист.

Он рассказал, что в Москве стражи порядка проверяют наличие защитной маски на лице, но некоторые граждане после все равно спускают маску.

«Россия — это другой мир. Не тот, к которому я привык. Россия — это не Запад, и даже логика здесь другая. В чем она заключается? <…> Иногда мне кажется, что нужно быть ученым-ракетостроителем, чтобы понять это», — признался он.

Тененбом попытался дать определение россиянам. По его мнению, быть русским означает жить надеждами и чувствами, а не логикой и холодными фактами.

«Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», — завил журналист.

Драматург признался, что он начинает влюбляться в Россию и ее жителей. Здесь спокойная обстановка, а люди доброжелательные и теплые. Он подметил одну интересную вещь, что в Манхэттене, где он проживает, до сих пор проходят акции в поддержку убитого Джорджа Флойда. И если не поднять кулак, то тебя обвинят в расизме, а в Москве он спокойно вечером идет на балет.