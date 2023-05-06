Мир 06 мая 2023, 07:29 Американский журналист указал на разрыв отношений Запада и Ватикана из-за Украины Религиовед Аллен-младший: Запад лишился поддержки Ватикана из-за конфликта на Украине Vatican

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Католическая церковь отказалась поддержать позицию западных государств в украинском кризисе. Об этом в статье для Atlantic написал американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший.

Он отметил, что папа Франциск выступает за мирные переговоры и прекращение огня. По мнению журналиста, это говорит об усилении разрыва между Западом и Ватиканом.

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«В украинском кризисе папа Франциск занял позицию, которая скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа, нежели чем с Вашингтоном, Лондоном или Брюсселем», — подчеркнул обозреватель.

Религиовед отметил, что позиция папы Франциска демонстрирует колоссальные изменения в философии Ватикана, которая и дальше продолжит трансформироваться. По его словам, сейчас большинство католиков проживают не в западных странах, поэтому украинский конфликт они видят не так, как США или Европа.

Папа римский Франциск ранее выступил за скорейшие переговоры между Западом с Россией, назвав РФ домом Божьей Матери. Он также обратился ко всем россиянам с извинениями в честь Прощеного воскресенья. Пара римский призвал и русских, и украинцев позабыть все обиды и сесть за стол переговоров. Кроме того, предстоятель католической церкви выразил готовность стать посредником в переговорах между раскольнической Православной церковью Украины и канонической Украинской православной церковью в ситуации с изгнанием священнослужителей УПЦ из Киево-Печерской лавры.