Мир 30 мая 2023, 08:29 Американский журналист указал на полною зависимость Украины от США Обозреватель Atlantic Шейк: украинцы понимают, что проиграли бы России без поддержки США Unsplash

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Жители Украины понимают, что без поддержки Соединенных Штатов давно бы проиграли в конфликте с Россией. Об этом после визита в Киев заявила обозреватель издания Atlantic Кори Шейк.

По словам журналиста, она побеседовала с простыми украинцами и официальными лицами страны. Все они осознают зависимость государства от американской финансовой помощи.

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«Большинство из них очень хорошо понимают, что Украина уже проиграла бы конфликт без поддержки США, которая удерживает ее экономику от коллапса», — написала она.

Шейк указала, что Вооруженные силы Украины также не справились бы без поддержки своего союзника, который вооружает солдат и предоставляет разведывательные данные.

Между тем западные СМИ написали о намерениях Европы и США завершить украинский конфликт к концу текущего года. По данным прессы, этот вопрос обсуждался на саммите G7 в Хиросиме. В частности, Запад призывает Украину пойти на компромиссы, поскольку у США и Италии начали заканчиваться силы и правительства стран теряют поддержку населения.