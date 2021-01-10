Американский журналист сравнил захват Капитолия с событиями в Донбассе

Журналист New York Times Эндрю Хиггинс заявил о сходстве захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа и событий в Донбассе в 2014 году. Он сравнил одежду, флаги, а также настрой протестующих и ополченцев.

В своей статье Хиггинс написал, что есть определенные сходства между сторонниками Трампа и донбасскими ополченцами. В качестве примера он привел военную форму, а также «флаги давно умерших и, как мы все предполагали, благополучно похороненных дел».

К знаменам журналист отнес флаги Конфедерации, СССР и Российской империи. По словам автора статьи, никто ничего не знал о Конфедерации и не интересовался ей. Просто люди «знали, что ее ненавидят те, кого они ненавидят».

Самое большое сходство между протестующими в Вашингтоне и ополченцами, по мнению Хиггинса, заключается в «уверенности, непоколебимой убежденности в том, что, что бы ни говорили другие или закон, правда на их стороне». Он пояснил, что в своей правоте не сомневались как сторонники Трампа, так и жители Донбасса.

Сторонники действующего президента Дональда Трампа захватили Капитолий 6 января. В это время в здании проходило заседание по утверждению демократа Джо Байдена избранным президентом. После протестов Трамп заявил, что мирно передаст власть.