Мир 13 февраля 2024, 12:53 Американский журналист согласился с мнением Карлсона о Москве Американский журналист Хинкл согласился со словами Карлсона о чистоте Москвы РИА «Новости»

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Американский журналист Джексон Хинкл согласился с мнением коллеги Такера Карлсона о том, что Москва чище и приятнее любого города в США. Об этом он написал в социальной сети X.

Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае в понедельник рассказал, что столица России гораздо красивее, безопаснее и чище любого города в Соединенных Штатах. Также он отмечал, что в Москве лучше архитектура, сфера услуг и еда.

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«Полностью согласен с этими словами», — написал Хинкл.

На прошлой неделе Карлсон посетил Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина. Также он пообедал в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка», заглянул в гипермаркет «Ашан» и сходил в Большой театр. Интервью Путина Карлсону набрало почти 200 миллионов просмотров в социальной сети X.

Блогер «Голос Мордора» объяснил «360», что визит Карлсона в Москву можно рассматривать с точки зрения налаживания контактов с Республиканской партией США.