Мир 27 ноября 2022, 06:56 Американский журналист рассказал об увиденном в Киеве «апокалипсисе» Журналист Politico сравнил ночь в Киеве с апокалипсисом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер побывал в украинской столице. Отключение света ночью в Киеве он сравнил с апокалипсисом.

«Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят единственные пятна света», — написал Деттмер.

Реклама

Как отметил журналист, из-за отключений подачи электроэнергии все меньше жителей города продолжают ходить в кафе и рестораны. Помимо проблем с отключением света киевлянам приходится справляться с перебоями в подаче воды.

Реклама

«Когда вода есть, люди обязательно наполняют ванны, поскольку, когда ее отключат, они смогут смывать в туалете или помыть руки», — пояснил обозреватель.

Ранее украинский холдинг ДТЭК сообщил, что в Киеве ввели экстренные графики отключения света. Теперь горожане не будут сидеть без электричества более пяти часов подряд. Как уточнял гендиректор компании Александр Фоменко, сейчас Киев обеспечен электроэнергией лишь на 30%. Специалисты продолжают восстанавливать поврежденные сети.