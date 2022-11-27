27 ноября 2022, 06:56
Американский журналист рассказал об увиденном в Киеве «апокалипсисе»
Журналист Politico сравнил ночь в Киеве с апокалипсисом
Обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер побывал в украинской столице. Отключение света ночью в Киеве он сравнил с апокалипсисом.
«Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят единственные пятна света», — написал Деттмер.
Реклама
Как отметил журналист, из-за отключений подачи электроэнергии все меньше жителей города продолжают ходить в кафе и рестораны. Помимо проблем с отключением света киевлянам приходится справляться с перебоями в подаче воды.
Реклама
«Когда вода есть, люди обязательно наполняют ванны, поскольку, когда ее отключат, они смогут смывать в туалете или помыть руки», — пояснил обозреватель.
Ранее украинский холдинг ДТЭК сообщил, что в Киеве ввели экстренные графики отключения света. Теперь горожане не будут сидеть без электричества более пяти часов подряд. Как уточнял гендиректор компании Александр Фоменко, сейчас Киев обеспечен электроэнергией лишь на 30%. Специалисты продолжают восстанавливать поврежденные сети.
Украина
Реклама
Реклама