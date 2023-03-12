Мир 12 марта 2023, 20:04 Американский журналист рассказал о ненависти Байдена к Путину Журналист Сеймур Херш назвал внешнюю политику США «полным идиотизмом» РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден ненавидит российского лидера Владимира Путина и коммунизм, заявил интервью китайскому телеканалу CGTN журналист, автор расследований о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш. Он добавил, что понятие американской гегемонии «больше не работает».

«Я думаю, ими (Байденом и его командой — прим. ред.) просто движет ненависть ко всему, связанному, в частности, с Путиным, а также коммунизму. Они не в себе. Из-за этого они делают глупости», — предположил лауреат Пулитцеровской премии.

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Ряд западных СМИ подхватил версию о том, что диверсию на газопроводах мог организовать некий украинский бизнесмен, который якобы арендовал 15-метровую яхту для транспортировки взрывчатки. По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», эта история настолько не вяжется с реальными событиями, что достойна экранизации. Эксперт добавил, что над предположением уже посмеялись, включая журналиста Сеймура Херша, пообещавшего опубликовать новые данные о подрыве «Северного потока» и «Северного потока — 2».

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