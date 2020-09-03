Американский журналист рассказал о «немыслимых ошибках» НАТО. Их вскрыла Россия

Роган напомнил о перехватах 28 августа, которые произошли на Черным и Балтийским морями. Оба раза российские истребители Су-27 перехватили приблизившиеся к границе американские бомбардировщики В-52.

Журналист жестко раскритиковал европейское командование ВВС НАТО. По его словам, альянс допустил «немыслимые ошибки» и «серьезный тактический просчет». Кроме того, он подчеркнул, что Россия особенно не любит приближение самолетов НАТО к Калининграду и западной границе. Исходя из этого он задается вопросом, почему самолеты США летают без сопровождения истребителей. Роган отметил, что альянс должен был предугадать «высокий риск» перехвата В-52.

Американец отдельно остановился на перехвате над Балтийским морем. Тогда НАТО заявило, что российские истребители нарушили воздушное пространство Дании. Журналист подчеркнул, что России удалось «успешно вторгнуться в суверенное воздушное пространство страны-члена НАТО», и никто оказался не готов к такому вторжению.

Роган напомнил о заявлении командующего ОВВС НАТО Джеффа Харригяна о готовности защищать воздушное пространство НАТО. В свою очередь, журналист задался вопросом, почему Харригян делает такое заявление, если Россия доказала, что это не так. По словам Рогана, министр обороны США Марк Эспер должен разобраться в ситуации с перехватами самолетов.