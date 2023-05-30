Мир 30 мая 2023, 10:00 Американский журналист рассказал, как Россия и Китай побеждают США Американский журналист Моррис назвал уход от доллара в БРИКС ударом России и Китая по США Freepik

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Россия и Китай нанесли удар по американской национальной валюте, работая над заменой доллара при расчетах в рамках БРИКС. Такое мнение высказал ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Журналист напомнил, что многие страны решаются отказаться от доллара. В качестве примера он назвал Лаос, Пакистан, Аргентину и Бразилию. По его словам, проблемы с госдолгом в США снижают привлекательность американской валюты в качестве международной. Он добавил, что Вашингтон продолжает усугублять ситуацию, занимая деньги у Китая и тратя их на свой ВПК.

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«Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США», — сказал Моррис.

Ведущий также отметил вред, который нанес западным странам отказ от российского топлива.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предложил бизнесменам пользоваться валютой стран БРИКС. Он назвал отказ от доллара стратегической задачей. Власти Бразилии и ЮАР настояли на отказе от доллара и создании собственной валюты БРИКС. Причиной назвали санкционную политику США против России и Китая, которая скажется и на экономике стран. Ожидается, что вопрос обсудят на саммите объединения в августе 2023 года.