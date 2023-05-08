Мир 08 мая 2023, 04:55 Американский журналист раскрыл причину увольнения Такера Карлсорна Американский журналист Хинкл: Такера Карлсона уволили из Fox News из-за Зеленского YouTube

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Причину увольнения Такера Карлсона из компании Fox News раскрыл в своем Twitter американский журналист Джексон Хинкл. Он заявил, что телеведущего выгнали с канала из-за президента Украины Владимира Зеленского.

«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — заявил журналист.

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Хинкл привел в качестве доказательства статью британской газеты Independent, которая утверждает, что владелец Fox News Руперт Мердок перед увольнением Карлсона общался с президентом Украины.

Последняя программа Карлсона вышла в эфир 21 апреля. По данным Fox News, решение было обоюдным. Телеканал «Соловьев Live» позвал на работу экс-ведущего Fox News Такера Карлсона. Российский журналист Владимир Соловьев пообещал коллеге, что на его программе можно ругать президента США Джо Байдена.