13 сентября 2023, 07:44
Американский журналист раскрыл, почему США конфликтуют с Россией
Журналист Никсон: США конфликтуют с Россией, поскольку хотят остаться гегемоном
Соединенные Штаты хотели бы «убрать» Россию для возрождения однополярного мира. Такое мнение высказал американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала.
«Конфликт на Украине связан не только с Россией, он связан с Американской империей. Она видит, как ее однополярный момент, когда Россия, Китай и другие были слабее, а США могли господствовать в мире, отступает». — сказал он.
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По его словам, Штаты сейчас видят подъем России и КНР, а также «региональных держав» — Бразилии, Саудовской Аравии, Ирана и Венесуэлы.
Никсон предположил, что американские власти видят в этом угрозу для своей гегемонии. Белый дом озабочен тем, что многие государства хотят теперь заключать соглашения с Китаем и РФ. Именно поэтому американцы должны «сначала должны убрать Россию», считает журналист. Никсон.
«Они считают, что однополярный момент угасает, и им необходимо вернуть его к жизни», — заключил он.
Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за многополярное мироустройство. Оно должно быть основано на принципах международного права.
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