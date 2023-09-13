Мир 13 сентября 2023, 07:44 Американский журналист раскрыл, почему США конфликтуют с Россией Журналист Никсон: США конфликтуют с Россией, поскольку хотят остаться гегемоном Pxhere

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Соединенные Штаты хотели бы «убрать» Россию для возрождения однополярного мира. Такое мнение высказал американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала.

«Конфликт на Украине связан не только с Россией, он связан с Американской империей. Она видит, как ее однополярный момент, когда Россия, Китай и другие были слабее, а США могли господствовать в мире, отступает». — сказал он.

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По его словам, Штаты сейчас видят подъем России и КНР, а также «региональных держав» — Бразилии, Саудовской Аравии, Ирана и Венесуэлы.

Никсон предположил, что американские власти видят в этом угрозу для своей гегемонии. Белый дом озабочен тем, что многие государства хотят теперь заключать соглашения с Китаем и РФ. Именно поэтому американцы должны «сначала должны убрать Россию», считает журналист. Никсон.

«Они считают, что однополярный момент угасает, и им необходимо вернуть его к жизни», — заключил он.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за многополярное мироустройство. Оно должно быть основано на принципах международного права.