Мир 10 декабря 2022, 11:58 Американский журналист Рамани заподозрил, что США не помогут Украине вернуть Крым РИА «Новости»

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Журналист Сэмюэл Рамани прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о целях страны на Украине. Американцы не станут помогать киевскому режиму вернуть Крым, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Twitter журналиста.

Блинкен отметил, что США хотят помочь Украине вернуть территории, которых она лишилась 24 февраля, уточнило «Утро.ру».

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«Это заявление вызывает сомнения в готовности США помочь Украине вернуть под контроль Крым и значительные территории Донбасса», — пояснил Рамани.

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Также он отметил, что госсекретарь не дал комментария об изменении передаваемых Украине HIMARS, чтобы ВСУ не смогли нанести удар по территории России.