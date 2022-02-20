Американский журналист процитировал Путина и глупо ошибся

Журналист The New York Times Питер Бейкер неверно перевел слова президента Владимира Путина о распаде СССР и на фоне этого сделал вывод, что российские власти хотят восстановить Советский Союз — с этим связано и планируемое «вторжение». Бейкера поправил ирландский коллега Брайан Макдональд.

Неверный перевод и свои умозаключения по этому поводу Бейкер опубликовал в Twitter. В частности, он написал, что Путин «намерен захватить» Украину, чтобы исправить катастрофу, которой оказался распад СССР, написало NEWS.ru.

«Чтобы понять Путина сейчас, важно вспомнить, что он назвал развал Советского Союза, освободивший миллионы, величайшей геополитической катастрофой XX века», — написал журналист NYT.

Макдональд в ответ пояснил, что президент России назвал распад СССР катастрофой, потому что после этого миллионы русских остались за границей РФ.

«Эту цитату постоянно неправильно истолковывают. То ли намеренно, то ли по незнанию», — заметил он.

Слова о развале СССР, из-за которых поспорили журналисты, Путин произнес в 2005 году, во время послания Федеральному собранию. Позже он пояснил, что при развале Советского Союза за одну ночь оказались за границей 25 миллионов россиян.