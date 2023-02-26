Мир 26 февраля 2023, 03:39 Американский журналист призвал западные СМИ говорить об Украине правду Американский журналист Бекер призвал СМИ Запада замолчать или говорить об Украине правду

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Западные СМИ плохо освещают украинский конфликт и вводят людей в заблуждение. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил обозреватель Fox News Кайл Бекер. Он потребовал от журналистов предоставить документальные и видеодоказательства.

«Я сыт по горло отсутствием видеоматериалов о конфликте на Украине. Предъявите документальные доказательства или замолчите наконец», — написал он.

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Отсутствие кадров, по мнению Бекера, заставляет негативно оценивать работу западных СМИ. Он отметил, что это «попахивает мошенничеством, которым американский народ сыт по горло».

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Он также призвал журналистов перестать кормить людей историями о «русском чудовище», потому что это «не касается национальной безопасности США».

Ранее бывший сотрудник Госдепа США Джеймс Сориано осудил действия американского лидера Джо Байдена, которые, по его мнению, толкают мир к ядерной войне. Он напомнил об известной речи экс-президента страны Джона Кеннеди в 1963 году о необходимости предотвращать любые конфронтации со странами, обладающими ядерным оружием.