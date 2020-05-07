Американский журналист призвал закрыть глаза на преступления Байдена, чтобы свергнуть Трампа

Он уточнил, что возникший скандал может снизить популярность Байдена и нанести ущерб его предвыборной кампании.

«Я не хочу справедливости, какой бы она ни была. Я хочу победы, отстранения Дональда Трампа от должности, и мистер Байден — наш лучший шанс», — заключил журналист.