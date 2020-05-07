Американский журналист призвал закрыть глаза на преступления Байдена, чтобы свергнуть Трампа
Американский журналист Мартин Толчин считает, что надо отложить расследование сексуальных домогательств кандидата в президенты Джо Байдена, потому что сместить Дональда Трампа с поста сейчас важнее. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он уточнил, что возникший скандал может снизить популярность Байдена и нанести ущерб его предвыборной кампании.
«Я не хочу справедливости, какой бы она ни была. Я хочу победы, отстранения Дональда Трампа от должности, и мистер Байден — наш лучший шанс», — заключил журналист.