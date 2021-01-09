Американский журналист привился вакциной «Спутник V»

Основные вопросы к вакцине со стороны скептиков, по мнению Крамера, возникали из-за оперативной регистрации. Однако, подчеркнул автор статьи, позже он убедился в ее безопасности.

«Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», — написал корреспондент.

Также Крамер обратил внимание на доступность «Спутника V» и хорошую логистику в российских больницах. По словам корреспондента, в отличие от США и других стран вакцинация в России организована четко и «без путаницы».

Крамер написал, что смог избежать многих побочных эффектов, о которых предупреждали медики. Например, у него не было ни повышения температуры, ни головной боли.

Крамер с недоверием относится к спорам вокруг вакцинации по всему миру, признался он в статье. Корреспондент считает, что оперативная регистрация препарата — это «политизированный» шаг. Но он все равно порекомендовал читателям обратить внимание на то, что российская вакцина уже поставляется в Аргентину, Белоруссию, и ряд других стран. Из этого следует, что о любых серьезных последствиях было бы уже известно.

ВОЗ рассчитывает получить полные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» к концу января. С таким заявлением выступила на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Препарат был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас в России проводится масштабная вакцинация от коронавируса с использованием этого средства.