Американский журналист пришел в ужас от слов главы Пентагона об Украине
Основатель American Thinker Лифсон ужаснулся планами главы Пентагона по ослаблению России
Американский журналист Томас Лифсон был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина. Ранее тот сообщил о стремлении США «ослабить Россию» и поддерживать Киев.
«Я пришел в ужас от заявления министра обороны», — написал Лифсон в статье для American Thinker.
Военная помощь Киеву, по мнению журналиста, только затягивает ситуацию, а также несет угрозу мирным людям.
«Этой осажденной стране отводится роль напильника, чтобы сточить военный потенциал России. Вред будет нанесен Москве, но сама Украина при этом будет уничтожена», — написал Лифсон. Он отметил, что попытки Штатов «ослабить Россию» нанесут вред Украине.
Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен в недавнем времени посещали Киев для того, чтобы проинструктировать украинскую власть и оказать ей поддержку. Вероятно, американские политики дали президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также его команде обещания, из-за которых последние отказываются от признания нейтрального статуса страны. Такого мнения придерживается политолог и журналист Юрий Светов.