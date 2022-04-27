Американский журналист пришел в ужас от слов главы Пентагона об Украине

Американский журналист Томас Лифсон был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина. Ранее тот сообщил о стремлении США «ослабить Россию» и поддерживать Киев.

«Я пришел в ужас от заявления министра обороны», — написал Лифсон в статье для American Thinker.

Военная помощь Киеву, по мнению журналиста, только затягивает ситуацию, а также несет угрозу мирным людям.

«Этой осажденной стране отводится роль напильника, чтобы сточить военный потенциал России. Вред будет нанесен Москве, но сама Украина при этом будет уничтожена», — написал Лифсон. Он отметил, что попытки Штатов «ослабить Россию» нанесут вред Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен в недавнем времени посещали Киев для того, чтобы проинструктировать украинскую власть и оказать ей поддержку. Вероятно, американские политики дали президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также его команде обещания, из-за которых последние отказываются от признания нейтрального статуса страны. Такого мнения придерживается политолог и журналист Юрий Светов.