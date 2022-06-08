Американский журналист предупредил мир о последствиях апартеида в отношении России и Китая

Политика технологического апартеида, которую западные страны ведут в отношении Китая и России, может закончиться темными веками для всего человечества. Такую точку зрения высказал в статье обозреватель Global Times Уильям Джонс.

По его мнению, Штаты намерены обеспечить себе монополию на научные достижения и новейшие разработки для сохранения господства. Подобную стратегию предлагали в Британской империи в начале XX века.

По задумке США, у которых есть необходимые технологии, они должны поделится ими только при условии, что остальные государства будут соблюдать внешнеполитические установки американцев. Любое государство, отклонившееся от курса, подвергнется остракизму и «инновационному апартеиду», считает автор колонки.

«Такая политика, если ее последовательно применять, отбросит человечество в „темные века“. Если международное разделение труда, производственные связи и цепочки поставок <…> будут полностью подчиняться геополитике, это приведет к снижению уровня жизни на планете», — заявил Джонс.

Он высказал мнение, что попытки Запада отделиться от РФ и КН спровоцируют в Африке и Азии голод, болезни, эпидемии. Без сотрудничества с такими крупными игроками разбивается идея о глобальном развитии, резюмировал журналист.

Телеведущий Стюарт Варни заявил, что высокая инфляция в Штатах буквально сжирает американскую мечту, жители этой страны сейчас смотрят на будущее, по его мнению, пессимистично.