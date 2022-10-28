Американский журналист предложил тему для переговоров Байдена и Путина | 360°

Мир 28 октября 2022, 09:20 Американский журналист предложил тему для переговоров Байдена и Путина Обозреватель The Washington Post Игнатиус призвал Байдена к переговорам с Путиным РИА "Новости"

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Президенту США Джо Байдену следует прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» и начать переговоры. Об этом заявил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Необходимость в большей дипломатии между Россией и Соединенными Штатами очевидна. Но она должна сосредоточиться на предотвращении катастрофического конфликта между двумя странами, а не на бесплодных попытках остановить конфликт на Украине», — заявил он.

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Дэвид Игнатиус разглядел в выступлении Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» не только обвинения Запада в выстраивании однополярного мира, но и призывы к диалогу. По его мнению, США должны пойти на этот шаг, чтобы избежать прямого военного столкновения.

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За месяцы спецоперации США выработали свою позицию. Они снабдили киевский режим оружием, но обозначили пределы этой помощи. Например, отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в армейских тактических ракетных комплексах, которые потенциально могли бы поражать российские города, и осудили убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Журналист посоветовал американским политикам возобновить дискуссию о гарантиях безопасности России со стороны НАТО. Джо Байдену следует ограничить размещение ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации. При этом ему не следует торговаться с Владимиром Путиным по поводу эндшпиля на Украине. Дэвид Игнатиус заявил, что пришло время для срочных переговоров между двумя державами.