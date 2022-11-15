Мир 15 ноября 2022, 08:00 Американский журналист посоветовал своей стране не загонять Россию в угол Обозреватель TAC Снайдер: США не стоит загонять Россию в угол РИА «Новости»

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Политика США заставляет Россию чувствовать, что ее загоняют в угол, однако «никого нельзя ставить в такое положение, особенно Россию». На это указал обозреватель Тед Снайдер в материале для издания The American Conservative.

Журналист считает, что РФ «загоняют в угол» заявления Запада и Украины об аннексии Крыма, расширение НАТО и переброска военных Альянса в Европу. Снайдер напомнил, что российский лидер Владимир Путин называл принятие Украины в НАТО красной чертой. О вступлении Финляндии и Швеции он заявлял, что оно не представляет для России угрозы, но предупредил, что расширение военной инфраструктуры на этой территории «наверняка вызовет реакцию» РФ.

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«В то время, когда кризис на Украине достиг невообразимого ранее уровня опасности, возможно, США следует искать выход из положения, <…> вместо того, чтобы еще больше загонять Россию в угол», — указал Снайдер.

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Он напомнил историю из детства Владимира Путина, которой он поделился несколько лет назад. Он шел по лестнице, увидел крысу и начал ее гонять, загнал наконец в угол, а она развернулась и помчалась за ним и попыталась прыгнуть мальчику на голову. Делясь этим воспоминанием, российский президент подчеркнул, что «лучше никогда никого в угол не загонять» и «это все должны иметь в виду».