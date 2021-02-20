Американский журналист поддержал идею с новым телемостом России и США

Идея с организацией телемоста между Россией и США заслуживает внимания. Ее поддержал американский журналист Майкл Бом, сообщило Daily Storm.

«Необходимость есть. <…> Это интересная идея», — согласился он.

Однако могут возникнуть трудности из-за сложной политической обстановки. К тому же, имеется и коммерческий вопрос — вероятно, проект не окупится.

Поэтому Бом предложил провести беседу в новом формате — в соцсетях. В организации беседы поможет группа независимых корреспондентов или блогеров. По мнению американского журналиста, Госдеп одобрит идею морально, потому что это «народная или гражданская дипломатия».

В 1986 году отношения между странами были более теплыми, напомнил Бом. А США больше интересовались Советским Союзом.

«Перестройка, гласность — американцы очень интересовались Советским Союзом, изменениями в Советском Союзе, и наоборот. Очень благодатная почва была. Они шли по этой волне огромного интереса и симпатии друг к другу», — пояснил он.

Ранее в годовщину исторического телемоста Ленинград — Сиэтл телеведущий Владимир Познер предложил организовать аналогичный диалог представителей России и США.

Телемост вышел в эфир 19 февраля 1986 года. Телеведущим со стороны СССР выступил Владимир Познер, с американской — Фил Донахью. Стороны обсудили войну в Афганистане, политическую ситуацию в СССР, ссылку правозащитника Андрея Сахарова. В Советском Союзе телемост посмотрели около 180 миллионов человек, в Америке — около восьми миллионов.