Американский журналист оценил мощь тактического ядерного оружия России
По словам журналиста, широко распространено мнение, что Россия располагает арсеналом от трех до шести тысяч ядерных боеголовок. Это количество меньше, чем было раньше у СССР. Но эта информация ошибочна, так как Россия обладает самым большим количеством тактических ядерных боеголовок в мире.
Эпископос пояснил, что из-за отсутствия технического разделения на тактические и стратегические появляется сложность с оценкой вооружения. Автор статьи отметил, что термины лишь приблизительно обозначают, что должно делать оружие. Стратегическую боеголовку используют против инфраструктуры противника, а тактическую — на поле боя для военных действий. При этом разные страны используют свои стандарты для разграничения классов.
Журналист напомнил, что самый крупный обладатель ядерного оружия в России — Военно-морской флот. Второе место он отдал ВВС с бомбардировщиками Ту-22М3 и Ту-22М3М. Кроме того, по мнению автора материала, особую угрозу представляет ракета «Кинжал» из-за сложного перехвата. Запасы оружия Эпископос назвал заслоном России от военных НАТО. Он считает, что ядерные снаряды станут самым эффективным средством защиты границ страны.