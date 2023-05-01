Мир 01 мая 2023, 05:35 Американский журналист оценил действия ВСУ в Донбассе как терроризм и геноцид Американский журналист Моррис оценил действия Украины в Донбассе как терроризм и геноцид РИА «Новости»

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Действия Украины в Донбассе с 2014 года можно охарактеризовать как непрерывные терроризм и геноцид. Об этом заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. Его слова привело РИА «Новости».

«Это то, что происходит (в Донецке — прим. ред.) с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм», — заявил журналист. Так он высказался об ударах украинских военных по населенным пунктам.

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Также Моррис добавил, что украинский конфликт начался в 2014 году, когда артиллерия Украины ударила по мирным жителям Донбасса. Не понять этого, по мнению телеведущего, может только «необразованный человек».

Моррис указал, что накануне украинские военные нанесли удар по Донецку и Запорожской области. Они целились на жилые территории, где нет военных объектов, заметил он. В результате атаки ВСУ, как подчеркнул журналист, погибли мирные жители.

Западные медиа, как обратил внимание Моррис, «проигнорировали несколько массивных смертельных атак» со стороны украинских военных.

Солдаты ВСУ применяли запрещенные методы ведения конфликта и пытали российских военных. Издевательства над русскими людьми стали для них идеологией, сказал сражавшийся за ДНР доброволец из Сербии Деян Берич. Он осудил такое поведение.