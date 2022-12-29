Мир 29 декабря 2022, 04:23 Американский журналист объяснил участившиеся пожары и взрывы в России Журналист Мерфи назвал пожары в России результатом диверсии западных шпионов РИА «Новости»

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Американская разведка использует шпионскую службу европейских представителей НАТО для проведения тайной диверсионной кампании внутри России. Об этом заявил журналист из США Джек Мерфи на своем сайте.

«Годы планирования… кампания несет ответственность за многие необъяснимые взрывы и другие ЧП, которые произошли в России в этом году», — написал он.

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Мерфи сослался на трех бывших сотрудников ЦРУ, а также на нескольких бывших военных чиновников США.

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Собеседники журналиста не назвали конкретные цели кампании, но намекнули на «железнодорожные мосты, топливные склады и электростанции», которые повредились в результате необъяснимых инцидентов.

По словам Мерфи, сотрудники разведки напрямую не участвуют в диверсиях, но руководят проведением операций.

При этом представитель ЦРУ Тэмми Торп отрицает какую-либо причастность агентства к волне таинственных пожаров в России. Она назвала эти утверждения «категорически ложными».

Автор статьи выразил мнение, что западные диверсии будут со временем становиться жестче, если конфликт продолжит развиваться.