08 мая 2023, 02:02
Американский журналист объяснил, почему Запад оправдывает украинских нацистов
Обозреватель Блюментайль: украинские неонацисты сражаются с Россией за НАТО
Украинские неонацисты сражаются с Россией за НАТО, поэтому Запад оправдывает их. Такое заявление в Twitter сделал обозреватель американского издания Gray Zone Макс Блюменталь.
Журналист спросил, почему The Wall Street Journal обеляет украинского боевика Сергея Филимонова, чье нацистское прошлое хорошо известно, и прославляет подразделение «Гонор», которое стало нацбатом.
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«По той же причине, по которой Германия спонсировала его кинокарьеру: нацисты воюют за НАТО на передовой против России», — ответил сам себе журналист.
Речь идет о публикации в американской газете, где авторы материала пытались «обелить» украинского нациста Филимонова. Издание заявило, что «Гонор» создан для противостояния коррупции. Блюменталь указал на тот факт, что подразделение Филимонова принимало участие в спонсируемой Киевом облаве на цыган в 2018 году. Деятельность «Гонора» оплачивали американские налогоплательщики. После начала СВО группировка стала нацбатом и частью 67-й механизированной бригады ВСУ.
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