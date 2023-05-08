Мир 08 мая 2023, 02:02 Американский журналист объяснил, почему Запад оправдывает украинских нацистов Обозреватель Блюментайль: украинские неонацисты сражаются с Россией за НАТО Официальное интернет-представительство президента Украины

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Украинские неонацисты сражаются с Россией за НАТО, поэтому Запад оправдывает их. Такое заявление в Twitter сделал обозреватель американского издания Gray Zone Макс Блюменталь.

Журналист спросил, почему The Wall Street Journal обеляет украинского боевика Сергея Филимонова, чье нацистское прошлое хорошо известно, и прославляет подразделение «Гонор», которое стало нацбатом.

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«По той же причине, по которой Германия спонсировала его кинокарьеру: нацисты воюют за НАТО на передовой против России», — ответил сам себе журналист.

Речь идет о публикации в американской газете, где авторы материала пытались «обелить» украинского нациста Филимонова. Издание заявило, что «Гонор» создан для противостояния коррупции. Блюменталь указал на тот факт, что подразделение Филимонова принимало участие в спонсируемой Киевом облаве на цыган в 2018 году. Деятельность «Гонора» оплачивали американские налогоплательщики. После начала СВО группировка стала нацбатом и частью 67-й механизированной бригады ВСУ.