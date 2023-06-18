Мир 18 июня 2023, 04:10 Американский журналист объяснил, что помогло России разгромить колонны ВСУ с западными танками WSJ: сильные авиация и артиллерия позволили РФ разгромить колонны ВСУ с западной техникой РИА «Новости»

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Превосходство в воздухе и мощная артиллерия позволили российской армии ударить по колоннам ВСУ с западным вооружением и остановить несколько атак. Об этом написал обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур. Так он объяснил отсутствие успехов Украины в контрнаступлении и уничтожение большого количества присланных с Запада танков.

«Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью ПВО Украины, чтобы нанести удар по бронетанковым колоннам ВСУ», — заявил он.

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Из-за этого пришлось приостановить наступление — его результаты оказались не такими, как ожидалось, добавил Люксмур.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные инженеры уничтожили опорный и наблюдательный пункт армии Украины, подорвав его заминированным трофейным тягачом.

Про словам президента России Владимира Путина, за время контрнаступления ВСУ потеряли более 160 танков и в целом лишились около 30% отправленной Западом техники.

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