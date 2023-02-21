21 февраля 2023, 10:50
Американский журналист назвал Зеленского «темной силой» после визита Байдена
Обозреватель Fox News Карлсон обвинил Байдена в желании развязать третью мировую войну
Украинский президент Владимир Зеленский является «темной силой». К такому выводу пришел американский журналист Такер Карлсон, сообщило Fox News.
«Зеленский — очень темная сила. Это очевидно, если понаблюдать за ним. Это безошибочно. Этот человек — разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране и арестовал монахинь и священников», — возмутился Карлсон.
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По его словам, Байден посетил Украину с целью спровоцировать еще одну мировую войну. И сирены воздушной тревоги, прозвучавшие именно в этот день, говорят о тщательно спланированной акции.
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«Итак, вот вам потемкинские сирены воздушной тревоги, как раз то, что требуется», — написал он.
Карлсон напомнил американцам, что Байден направил их налоги в размере 500 миллионов долларов для правительства Зеленского.
Ранее французский политик Флориан Филиппо также назвал приезд американского лидера на Украину попыткой разжечь глобальный конфликт.
США
Владимир Зеленский
Украина
Джо Байден
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