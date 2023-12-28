Мир 28 декабря 2023, 03:54 Американский журналист назвал высадку на Днепр катастрофой для ВСУ Forbes: украинская армия потеряла на Днепре 50 лодок за шесть недель РИА «Новости»

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Морская пехота Украины, которая снабжала личный состав ВСУ неподалеку от населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, за полтора месяца лишилась 50 плавательных средств. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс, сославшись на информацию разведаналитика Эндрю Перпетуа.

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил, что российское руководство приказало отойти на несколько метров в Крынках для защиты личного состава. Украинские войска зашли на маленький участок левого берега, однако по словам самих боевиков ВСУ, это оказалось билетом в один конец.

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«За шесть недель с тех пор, как 35-я бригада украинской морской пехоты впервые форсировала широкую реку Днепр и заняла плацдарм в Крынках на контролируемом Россией левом берегу реки, морская пехота и войска поддержки потеряли много лодок», — заявила Экс.

Он объяснил, что 50 лодок повредили или затопили. Также он назвал «странной» последнюю потерю ВСУ, когда дрон ВС РФ со взрывчаткой уничтожил украинский буксирно-моторный катер, выполняющий перемещение паромов при устройстве мостовых переправ.

Обозреватель отметил, что использование таких катеров указывает на отсутствие планов ВСУ строить мосты через реку на этой территории, потому что артиллерия и БПЛА войск России не дадут этого сделать. Украинская армия только пыталась снабжать 35-ю бригаду с помощью этого водного транспорта.

«Чем больше лодок русские повредят или потопят, тем еще больше могут отчаяться украинцы», — заключил Экс.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинская оборона начнет сыпаться после освобождения Марьинки российскими военными. По его словам, на этой территории произошел серьезный прорыв укрепрайонов ВСУ. После отступления оттуда армии Украины придется распылить ресурсы для дальнейших действий, однако ресурсов уже не осталось.