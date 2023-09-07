07 сентября 2023, 19:02
Американский журналист назвал территории, над которыми Украина потеряет контроль
Американский журналист Хинкл: Украина скоро потеряет контроль над Харьковом
Украина в скором времени может потерять контроль над некоторыми территориями страны, если не прекратит военные действия. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл на youtube-канале The Dive with Jackson Hinkle.
По его мнению, украинский конфликт закончится на российских условиях.
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«Я думаю, если разжигатели конфликта будут продолжать делать то же самое, что и сейчас, Польша зайдет с одобрения США на западную Украину, во Львов», — отметил Хинкл.
Он добавил, что Россия обязательно освободит Киев. Кроме того, Украина потеряет контроль над такими городами, как Харьков и Одесса.
Ранее экс-морпех Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Запад просчитался в конфликте на Украине. По его словам, европейцы и американцы недооценили решимость русских, которые пойдут на все, чтобы одержать победу.
Российская оборона оказалась настолько сильной, что ВС РФ побеждают обученных и вооруженных НАТО военнослужащих ВСУ, добавил экс-морпех.
Одесса
ВСУ
Россия
Украина
Польша
Харьков
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