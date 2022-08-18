Американский журналист назвал «странным уважением» отношение Индии к России

Власти Индии в отношениях с Россией проявляют «странное уважение». В частности, они не осудили специальную военную операцию в ущерб сотрудничеству с другими странами. Об этом в колонке для журнала Washington Examiner написал американский политический журналист Том Роган.

Автор отметил, что правительство Индии теперь стоит особняком от стран Запада по отношению к России. Страна продолжает покупать оружие и стала одним из основных зарубежных источников поступления в Москву иностранных денег.

«Индия стала для России ключевым источником иностранного капитала и престижа. Правительство [премьер-министра] Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», — написал Роган.

По мнению журналиста, такое поведение индийских властей идет вразрез с внешней политикой США по отношению к их основным противникам. Дружественные и уважительные отношения Москвы и Нью-Дели оказывают серьезное влияние на международную ситуацию.

По данным Центра развития энергетики, Индия вместе с Китаем стали основными покупателями российского угля, который изначально предназначался для стран Евросоюза. Из-за введения санкций освободившиеся объемы энергоносителя отправили на восток. По данным экспертов, в Китай доставили 6,7 миллиона тонн угля, в Индию — два миллиона тонн.