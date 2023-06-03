Мир 03 июня 2023, 20:59 Американский журналист назвал российский Су-25 «летающим танком» 19FortyFive сравнил российский штурмовик Су-25 с летающим танком РИА «Новости»

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Обозреватель издания 19FortyFive Крис Осборн написал статью, посвященную российскому штурмовику Су-25. По его словам, это проверенная техника, которой Россия может гордиться.

Свой обзор журналист начал с того, что вспомнил американский штурмовик A-10. По его словам, ни одна машина в мире не может с ним сравнится. Ни одна, кроме российского самолета Су-25, «летающего танка» российской авиации.

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«Су-25 — это проверенная в боях рабочая лошадка с большой историей поддержки наземных войск в военных конфликтах», — написал Осборн.

По сравнению с A-10, российский штурмовик имеет меньшие размеры, но он так же хорошо вооружен и имеет такую же дальность полета, добавил журналист. По его данным, у ВКС России около 250 таких самолетов, и сейчас военные активно используют их во время спецоперации.

В апреле Министерство обороны России поделилось кадрами боевой работы экипажей штурмовиков Су-25. Они выполнили пуски ракет по опорным пунктам и технике ВСУ.