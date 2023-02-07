Мир 07 февраля 2023, 14:34 Американский журналист назвал российские ЗРК главной угрозой американским F-16 The Spectator: Запад не хочет поставлять F-16 Киеву из-за российских ЗРК Пресс-служба Минобороны

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Американский журналист Джастин Бронк объяснил, почему США, Великобритания и Германия так сдержанны в вопросе поставок истребителей Киеву. В статье для The Spectator он заявил, что любой западный реактивный самолет, который может быть поставлен Украине, столкнется с серьезной угрозой со стороны российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

«Для подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника требуются сотни боевых самолетов с очень сложным планированием миссий, вооружением, воздушными заправщиками, средствами наблюдения и разведки», — отметил журналист.

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Бронк также добавил, что нужны подготовленные пилоты. По его мнению, относительно небольшое количество западных самолетов, которые Украина, вероятно, получит в следующем году, даже близко не приблизятся к требуемому уровню возможностей.

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Против российских истребителей и штурмовиков западным истребителям, управляемым украинскими пилотами, вероятно, все равно придется держаться на малых высотах, чтобы избежать поражения ЗРК С-400 большой дальности Джастин Бронк

Ранее президент США Джо Байден объяснил, почему не хочет поставлять на Украину истребители F-16. По его словам, это не тот случай, когда самолеты должны покинуть американские аэродромы.