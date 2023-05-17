Мир 17 мая 2023, 07:11 Американский журналист назвал обучение украинских танкистов британцами уроками убийства Американский журналист Моррис назвал обучение британцами танкистов ВСУ уроками смерти Фото: Fiorellino / Викимедиа

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Британские инструкторы, обучая украинских солдат использовать танковые снаряды с обедненным ураном, проводят для них уроки смерти. Об этом американский ведущий Клейтон Моррис заявил в программе Redacted News.

Так журналист прокомментировал видео, распространенное Минобороны Британии, на котором танкисты ВСУ обучаются управлению танками Challenger 2 и изучают различные типы снарядов.

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«Британская армия замечательная: собирайтесь вокруг, время для урока убийства», — отметил он.

Моррис напомнил об опасности снарядов с обедненным ураном, использование которых может спровоцировать развитие рака. Он подчеркнул, что так украинские войска уничтожат собственную страну.

В ночь на 13 мая российская армия ударила по складам, где хранились снаряды с обедненным ураном, поставленные Украине Западом. Местные власти замалчивают ситуацию, однако население охватила паника, из города вывозят детей. Превышение радиации зафиксировали даже в польском городе Люблине.

Полковник Геннадий Березин предупредил об опасности снарядов с обедненным ураном. Он указал, что вдыхание радиоактивной пыли провоцирует образование рака легких. Также есть риск вторичного заражения при выращивании сельхозпродукции и выпаса скота.